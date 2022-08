Parc Bon Départ: premier parc inclusif de la Fondation dans la province

Après avoir été construit en 2020, le parc Bon Départ a finalement été inauguré mercredi matin à Trois-Rivières, en Mauricie.

Glissade plus large, balançoires avec plus de soutien, sol adapté... L’endroit a été pensé pour accueillir tout le monde.

«On a voulu créer un secteur inclusif pour permettre à tous les jeunes, peu importe leurs moyens ou leur capacité de venir s’amuser», a expliqué le propriétaire du Canadian Tire du boulevard des Récollets, Pierre Saint-Jacques.

Complètement en fonction depuis 2020, il s’agit du premier parc signé Bon Départ de la province. Autant des personnes à mobilité réduite que des enfants avec des besoins particuliers peuvent s’y amuser grâce à la variété de jeux.

Ce parc offre des modules qui stimulent des sens différents.

«Les enfants du camp de jour du programme d’inclusion sont allés vers les instruments de musique et ils sont allés jouer. On voit vraiment un intérêt pour eux, ce n’est pas juste des jeux moteurs», a fait remarquer l’animatrice d’un camp de jour ayant des enfants à besoins particuliers, Audrey-Ann Grenier.

«Souvent, c’est la maman qui ne peut pas venir au parc avec le petit parce que si elle est en chaise roulante, bien avec le bran de scie, elle ne peut pas aller dans la structure. Aussi, ça peut être un jeune qui a de la misère avec le son et il a des endroits pour se cacher», a ajouté la directrice régionale de la Fondation Bon Départ, Karen Madden.

Les matériaux aussi ont été choisis pour faciliter l’accès en chaise roulante.

«Les rampes sont super faciles à monter, elles sont très douces. Il n’y a pas de place où on peut dire que ça ne va pas bien. Large en plus alors s’il y a des enfants qui courent à côté, ils ne sont pas nuisibles», a raconté le président de l’organisme Bureau d’aide et d’information sur le logement adapté en Mauricie (BAIL-Mauricie), François Dubois, qui est lui-même à mobilité réduite.

Cette aire de jeux aura coûté presque 800 000 $, financée à la fois par la Ville de Trois-Rivières et par la fondation Bon Départ affiliée avec la chaîne Canadian Tire.

Après plus de deux ans d’activités, on sait maintenant que les besoins étaient grands pour le secteur.