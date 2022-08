Rentrée des classes : hausse du prix des articles scolaires

Acheter tous les articles scolaires sur la liste de son enfant coûte beaucoup plus cher cette année à cause de l’inflation. Une hausse qui s'établit à 5 %, mais qui peut monter jusqu’à 15 % pour certains articles.

C’est une hausse assez majeure comparativement à l’année dernière où cette dernière se situait autour de 2 % seulement d’augmentation.

« On peut voir tout ce qui à trait avec les matières premières ; le papier, l’acier. Les accessoires comme les cadenas ou bien même les cartables. Pour le papier, on voit une hausse de 14 % et les cartables ça tourne autour de 9 % », précise le directeur général de la boutique Coop Zone à l’Université Laval, Éric Fong.

Les cahiers et les feuilles mobiles sont donc les items les plus touchés.

En plus de l'inflation, plusieurs facteurs expliquent cette situation.

« Avec les coûts de transport qui sont énormes, la main-d'œuvre qui est difficile à trouver, les matériaux et les matières premières qui sont également difficiles à trouver, il y a une hausse dans tous les domaines », ajoute l’acheteuse de fournitures chez Club Jouets, Sarah Desmarais.

Tous les trucs sont bons pour économiser

Pour les familles nombreuses, la rentrée des classes risque donc d'être plus difficile financièrement cette année et plusieurs parents sont déjà présents dans les magasins de fournitures scolaires.

« Cette année, on a essayé de récupérer plusieurs items des années précédentes pour être capable d’économiser un petit peu en bout de ligne », a raconté une mère à TVA Nouvelles.

« Pour les sacs d’école, j’achète des bons sacs qui vont durer longtemps. Comme cela, ils prennent le même sac tout le temps et je n’ai pas besoin d’en racheter. J’économise là-dessus », explique une autre mère.

« Des fois, ils demandent des choses précises sur des listes, mais on fait avec ce qu’on a », a indiqué une troisième mère qui trouve la hausse des prix exagérée.

Si plusieurs produits coûtent plus cher, d’autres sont toujours indisponibles à un mois de la rentrée.