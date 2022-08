Rivière Saint-Maurice: une partie de la berge emportée

Un glissement de terrain a emporté une partie de la berge le long de la rivière Saint-Maurice sur le boulevard des Estacades, dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, jeudi dernier.

Les pluies fortes qui se sont abattues sur la région cette même journée pourraient être l’élément déclencheur du glissement de terrain. Quoiqu’impressionnante, la crevasse qui s’est créée n’a fait aucun blessé.

Un périmètre de sécurité a été érigé aussitôt pour protéger les citoyens du secteur. Une partie de la terre sous le trottoir a glissé, le laissant très fragile.

Des travaux ont déjà été réalisés auparavant dans le secteur selon la Sécurité civile, ce qui aurait pu rendre le sol instable. Le rapport des ingénieurs du ministère des Transports dévoilera la cause exacte plus tard.

Pour l’instant, aucun autre mouvement de sol n’est anticipé et les plaisanciers n’ont rien à craindre près de la berge.

«Les risques que ça se rende à la rivière, dans la situation actuelle, sont nuls. Le talus est en deux parties : une partie supérieure et une partie plate et après ça on retourne vers la rivière. C’est la partie supérieure qui a été touchée seulement. On n’appréhende pas de mouvement supplémentaire actuellement», a expliqué le directeur régional de la Sécurité civile, Sylvain Gallant.

Un contrat d’urgence a été octroyé à une firme externe par la Ville de Trois-Rivières pour stabiliser la berge, de même que des travaux d’arpentage.

«Il va nécessairement y avoir des travaux qui vont être faits pour assurer le volet permanent de la sécurité. À court terme, ce sont les travaux d’urgence temporaires qui sont réalisés. Un ponceau a été abimé, mais c’est un ponceau qui est une conduite pluviale donc on parle d’eau de pluie, d’eau de ruisseau seulement. Tout ce qui est réseau sanitaire, réseau d’égout, réseau d’eau potable, ça n’a pas été touché», a ajouté le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morissette.

Le contrat est d’une valeur de 102 000 dollars. Les travaux ont débuté mercredi et doivent se poursuivre jusqu’à vendredi soir.

Une partie du boulevard des Estacades sera donc fermée jusqu’à la fin des travaux entre les rues Pie Xll et Ogden.