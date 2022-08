Une première bande-annonce d'«Anna et Arnaud» dévoilée

Les premières images de la série «Anna et Arnaud» ont été dévoilées mardi.

• À lire aussi: «Anna et Arnaud»: la difficile trajectoire d’une mère et d’un fils

• À lire aussi: Une visite du plateau de tournage de la série «Anna et Arnaud»

Dans ce cours extrait d’une minute et demie, on y voit la genèse de la chute d’Arnaud (Nico Racicot). Pris pour cible par un tireur inconnu, l’homme s’enfonce petit à petit, jusqu’à la rue, sous l’œil inquiet et obnubiler de sa mère, incarnée par Guylaine Tremblay.

Adaptée de l’œuvre de Francine Ruelle «Anna et l’enfant-vieillard», la série dépeint l’impuissance d’une mère qui fait tout pour aider à son fils qui s’enfonce et donne, par le fait même, un visage à l’itinérance. Dans cette fiction, le point de vue du fils devrait d'ailleurs être davantage approfondi que dans le roman.

La série pourra notamment compter sur Marie-Hélène Thibault, Karina Aktouf, Marilyn Castonguay, Alexis Martin, Alice Moreault, Audrey Roger et Karl-Antoine Suprice au sein de sa distribution, qui sera pour l’occasion dirigée par Louis Bélanger.

Produite chez Pixcom et scénarisée par François Archambault, la série «Anna et Arnaud» s’installe à TVA à compter du mardi 13 septembre, 20 h.