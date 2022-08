Unifor représentera les travailleurs de WestJet à Toronto

Les 374 travailleurs de WestJet à l’aéroport Pearson de Toronto seront représentés par le syndicat Unifor, lors des prochaines négociations avec leur employeur.

Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a accrédité Unifor comme leur seul agent de négociation, le 29 juillet dernier, a fait savoir le syndicat dans un communiqué.

«Je suis heureux de me joindre à mes collègues de Calgary et de Vancouver en tant que membres d’Unifor, a lancé l’agent du service à la clientèle au service des bagages, Wesley Watson. Nous sommes impatients d’aider WestJet à grandir tout en offrant de bons emplois et des avantages sociaux aux employés qui fournissent un service quotidien exceptionnel.»

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Il représente plus de 315 000 travailleurs.