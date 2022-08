Bénéfices en hausse pour Québecor

Québecor a rapporté, jeudi, une hausse marquée de ses bénéfices au deuxième trimestre de l’exercice financier 2022.

Pour la période de trois mois terminés à la fin juin, le géant des télécommunications a rapporté un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 157,4 millions $, ou de 0,66 par action diluée, comparativement à 123,5 millions $, ou 0,50 $ par action dilué au trimestre correspondant de l’an dernier. Il s’agit d’une augmentation de 33,9 millions $.

Le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation a également augmenté, de 3,4 millions $, pour atteindre 161,7 millions $, ou 0,68 $ par action dilué.

Au deuxième trimestre 2022, le secteur Télécommunications de Québecor a affiché une hausse de 39,3 millions % (11,9 %).

Les revenus de l’entreprise se sont quant à eux élevés à 1,12 milliard $, soit un recul de 16 millions $ par rapport au deuxième trimestre 2021.

«Dans un contexte qui demeure fortement concurrentiel, Québecor a maintenu sa rigueur opérationnelle et sa discipline financière au deuxième trimestre 2022, comme en témoigne l'augmentation de 6,8 % de ses flux de trésorerie d'exploitation ajustés, totalisant 361,0 millions $, malgré des investissements stratégiques accrus en contenus uniques et différenciés, tant sur le Réseau TVA que sur ses plateformes de services de vidéo sur demande par abonnement (“VSDA”) Club illico et Vrai», a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor par communiqué.

Les revenus des services et équipements mobiles de Vidéotron ont pour leur part augmenté de 11,4 % au cours de ce trimestre. Le nombre de lignes en téléphonie mobile est également en croissance, de 27,2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2021.

Le 17 juin dernier, Videotron a conclu une entente avec Rogers et Shaw Communication pour l’acquisition de Freedom Mobile. Pour M. Péladeau, cette l'acquisition «serait une transaction à forte valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes».

«En investissant ainsi dans notre expansion à l'échelle canadienne, avec pour objectif de devenir le quatrième fournisseur de services sans-fil national, nous favoriserons une saine concurrence dans l'intérêt des consommateurs canadiens», a-t-il ajouté.