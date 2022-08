«Comme si on m’avait arraché une partie de moi» raconte la sœur d’une des victimes

La troisième victime des meurtres en série, Alex Lévis Crevier 22 ans, s’est fait abattre alors qu’il faisait de la planche à roulettes en soirée à Laval, mercredi.

Encore sous le choc, sa sœur, Roxanne Lévis Grenier, a accepté de se confier en entrevue à TVA Nouvelles douze heures après le drame.

La jeune femme de 27 ans qui habite à une centaine de mètres de lieux du crime, l’attendait alors qu’il qui devait venir la visiter. Il ne s’est toutefois jamais présenté chez elle. Roxanne n’en a pas fait de cas.

Elle lui a envoyé un texto et elle est allée se coucher vers minuit.

C’est son conjoint qui l’a réveillé avec un appel de son père.

Roxanne Lévis Grenier | TVA Nouvelles

«Je réponds et je ne comprends pas. Je viens de me réveiller. Mon père me dit : ''ton frère n’est plus là.'' Il était sous le coup des émotions. Je ne comprends pas, mais là j’entends ma mère pleurer en arrière. C’est là que je réalise que c’était mon frère», raconte la jeune femme.

Elle s’est précipitée dans la rue pour aller voir les enquêteurs et tenter de comprendre ce qui s’était produit.

«J’essaye encore de comprendre. Il ne faisait rien de mal, il s’en venait chez moi, ici, jouer avec mes enfants pis mon chum! Je ne comprends pas qu’on a pu enlever ça gratuitement comme ça. Il ne faisait rien. Il s’est sûrement fait pogner en arrière de la tête je ne sais pas je n’ai pas vu.»

Elle explique que son frère menait une vie tranquille, venait de déménager seul en appartement, avait un nouvel emploi et était parfaitement heureux.

Son conjoint avait remarqué en soirée qu’un véhicule de type «Dodge charger» était passé en trombe près de leur appartement.

Alex Lévis Crevier, victime | gracieuseté de la famille

Roxanne Lévis Grenier se dit soulagée de savoir que le suspect a été abattu par les policiers, mais cela ne ramènera pas son «petit frère».

«Je ne veux pas parler en mal du travail des policiers, mais ça ne leur tentaient pas de le trouver avant? C’est tellement un travail difficile, je le comprends, mais c’est la frustration d’avoir perdu mon petit frère qui vient tout chercher cela. Mes enfants ne le verront plus non plus.»

Elle ne comprend pas comment une personne a pu s’en prendre au hasard à d’innocentes victimes.

«Je n’ai pas de mots. Je voudrais sacrer, mais je suis figée. Je me sens vide de l’intérieur, mon frère j’étais énormément proche de lui, c’est comme si on m’avait arraché une partie de moi », admet-elle.

Le meurtre d’Alex Lévis Crevier a été commis vers 21 h 30, sur le boulevard Clermont, près de l’intersection de la 1re Rue. Selon nos informations, la victime aurait été atteinte d’au moins un projectile d’arme à feu en pleine tête, comme les deux autres victimes.

-Propos receuilis par Kevin Crane-Desmarais