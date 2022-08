«J’ai hâte d’en découdre avec François Legault», dit Dominique Anglade

Malgré les 18% d’intentions de vote rapporté dans le dernier sondage Léger, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, assure que son objectif demeure le même: gagner la prochaine élection.

Au micro de Yasmine Abdelfadel à QUB radio jeudi, Mme Anglade a mentionné qu'elle était convaincue que les Québécois ont besoin d’être rassemblés et non divisée comme l’a fait François Legault.

La politicienne estime que le Québec ne va pas dans la bonne direction. Elle a fait référence, entre autres, aux urgences fermées et aux décès en pleine rue à Montréal.

«Il y a plus d’un million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille alors que nous étions à 400 000 quatre ans plus tôt. Il y a plusieurs choses qui indiquent que nous n’allons pas dans la bonne direction. J’ai hâte d’en découdre avec François Legault quand il réapparaîtra. Nous ne savons pas où il est actuellement. Il se cache et ne répond pas aux questions.»

Questionnée à savoir pourquoi les Québécois n’entendent pas les constats du Parti libéral, Mme Anglade répond que la campagne électorale sera le lieu parfait pour avoir des échanges et des débats.

Elle a ajouté du même souffle que 55 % des gens jugent que François Legault ne va pas dans la bonne direction et que 40 % des citoyens peuvent changer d’avis lors de la campagne électorale.

«En politique, il y a deux qualités importantes, le courage et la persévérance. Ce sont celles-ci que nous mettrons de l’avant», a-t-elle mentionné.

Perçue comme une personne polie dans le sondage, Mme Anglade croit que les gens ont besoin de voir une personne capable d’avoir un leadership différent en mesure de défier le premier ministre Legault sur les questions fondamentales.

Une nomination qui fait jaser

L’ancienne journaliste de Radio-Canada, Martine Biron, qui devrait faire le saut dans l’arène politique, soulève des questions selon Mme Anglade.

«Martine Biron avait des liens avec tous les partis politiques. Ça ne m’inquiète pas, mais c’est le genre de chose qui rend la population plus sceptique par rapport à la politique et aux journalistes.»