La candidature de la journaliste Martine Biron pour la CAQ fait réagir

La candidature de la journaliste de Radio-Canada Martine Biron pour la CAQ dans Chutes-de-la-Chaudière aux prochaines élections a suscité plusieurs réactions.

En général, les citoyens vivant dans ce comté situé dans Chaudière-Appalaches semblaient satisfaits de cette candidate.

«Aucune idée de ce qu’elle va faire comme travail. On verra au fur et à mesure ce qu’elle va nous offrir», a réagi un homme.

«Je n’ai pas de problème avec ça», a dit une citoyenne.

«Les gens à l’information se tiennent informés au niveau de la politique», croit un autre individu.

Pour Gilles Lehouillier, le maire de Lévis, Mme Biron s’ajoute aux autres candidatures qu’il juge comme excellentes.

«Comme on le voit, il y a de belles candidatures à Lévis, comme celle de Bernard Drainville, de Mme Biron. On a aussi Karine Laflamme, qui a déjà été conseillère municipale. Je pense qu’on s’enligne vers une belle bataille en vue des prochaines élections. Moi, ça me rassure», croit Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Durant cette campagne électorale, la CAQ a recruté beaucoup de journalistes: Kariane Bourassa, Pascale Déry, Bernard Drainville et maintenant Martine Biron.

«La Fédération éprouve parfois un certain malaise. Mais, on ne peut pas empêcher un citoyen de vouloir s’engager politiquement. Il n’y a pas de travail qui est fait pour décourager les journalistes», a estimé Julien Renaud de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.