Meurtres en série: les dernières 48h «éprouvantes», selon Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné le travail des policiers après qu'un suspect dans le dossier des trois meurtres survenus depuis mardi a été abattu jeudi matin.

«Une fois de plus, notre police démontre son efficacité et son dévouement pour la sécurité des Montréalais. Merci au SPVM et [à] nos partenaires de la police de Laval et de la Sûreté du Québec. Les dernières 48 h ont été éprouvantes pour tout le monde», a déclaré Mme Plante sur Twitter.

Mardi soir, un suspect aurait abattu, dans une période de 65 minutes, deux personnes qu’il aurait vraisemblablement choisies au hasard. Il aurait fait une troisième victime à Laval dans la nuit de mercredi. Chaque fois, le modus operendi était le même, alors qu’il tirait ses victimes à la tête à bout portant.

Le suspect se serait caché dans un motel, où les policiers l’auraient confronté jeudi matin, vers 7 h.

«C'est dans ces moments qu'on doit tous travailler ensemble et faire confiance en nos autorités dans un objectif commun d'assurer la sécurité de nos populations», a indiqué Mme Plante, qui a offert ses condoléances aux familles et à leur proche.

L’enquête se poursuit encore pour comprendre «cette tragique série d’événements».