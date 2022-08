Sondage Léger: 53% des adultes prendront la dose de rappel contre la COVID-19 à l’automne

Le gouvernement Legault aura fort à faire pour convaincre les Québécois d’aller chercher une nouvelle dose du vaccin contre la COVID-19 cet automne : seulement la moitié d’entre eux envisagent de recevoir une dose de rappel.

C’est ce que démontre le second volet du sondage Léger réalisé pour le compte du Journal, de TVA et de la plateforme QUB.

En effet, seuls 53 % des répondants iront chercher une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 cet automne.

À l’inverse, 38 % jugent que c’est improbable, dont 18 % qui s’y opposent fermement. Neuf pour cent des personnes sondées ont refusé de répondre.

Candidats masqués Quand vous pensez à la prochaine campagne électorale au Québec, est-ce que selon vous les candidats devraient oui ou non porter un masque lors de leurs activités en public?

Sans surprise, les électeurs conservateurs d’Éric Duhaime sont les plus réticents à se faire vacciner cet automne : 66 % affirment que c’est improbable. Viennent ensuite les électeurs solidaires, à 41 %.

C’est d’ailleurs dans la région de Québec et chez les jeunes, où les deux partis récoltent le plus d’appuis, qu’on retrouve les opposants les plus convaincus à une nouvelle dose de vaccin.

Dans la région métropolitaine de Québec, 27 % des répondants affirment qu’ils n’iront « certainement pas » chercher une dose de rappel.

Meilleure gestion de la COVID-19 Près d’un répondant sur deux fait confiance à François Legault Lequel des chefs de partis politiques suivants vous semble le plus apte à gérer les suites de la crise de la COVID-19 au Québec? NSP / Refus : 27%

Chez les 18-34 ans, dans toute la province, 23 % des répondants ont la même opinion.

Le président de la firme Léger met toutefois un bémol à ces résultats.

La pandémie occupe peu de place dans l’actualité présentement, alors que la septième vague décline graduellement, fait remarquer Jean-Marc Léger.

« J’ai l’impression que c’est un minimum, le 53 %, dit le sondeur. Quand il va y avoir une montée de la COVID-19 et une campagne [d’information], les gens vont être plus sensibles à ça. »

Situation Vaccinale Laquelle des situations suivantes correspond le mieux à votre situation personnelle?

Enjeu électoral

Par contre, la gestion de la pandémie risque de devenir un enjeu électoral, affirme M. Léger.

La moitié des électeurs (48 %) s’attendent à ce que le gouvernement impose de nouvelles mesures sanitaires cet automne, contre 44 % qui jugent cela improbable.

Dose de rappel Avez-vous l’intention de recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 cet automne?

Donner l’exemple

Dans le cas d’une nouvelle vague de la pandémie, 49 % des répondants estiment que le premier ministre caquiste est le plus apte à gérer la situation, loin devant ses rivaux.

« S’il y a une montée de la COVID-19 à court terme, ça favorise François Legault. Évidemment, si les gens commencent à mourir dans les CHSLD, c’est autre chose », souligne Jean-Marc Léger.

Et les chefs en campagne devront donner l’exemple : 46 % des électeurs jugent qu’ils devraient porter un masque lors de leurs activités publiques, contre 39 % qui n’en voient pas la nécessité.

Méthodologie : Le sondage web de Léger a été réalisé du 29 au 31 juillet 2022 auprès de 985 Québécois de 18 ans et plus. La marge d’erreur maximale est de plus ou moins 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.

