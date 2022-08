Un financement de 41,8 millions $ au Québec pour lutter contre la violence armée

Le gouvernement fédéral octroie la somme de 41,8 millions $ au Québec pour soutenir les initiatives de prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

«Il faut continuer d’investir dans les initiatives locales et communautaires qui permettent aux jeunes de s’épanouir et de mener une vie à l’écart du crime et de la violence liée aux armes à feu», a déclaré Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique.

Pour l’occasion, il était de passage à Rivière-des-Prairies. L’annonce devait initialement avoir lieu à 8h45 en compagnie de Geneviève Guibault, ministre de la Sécurité publique du Québec, et de Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal.

M. Mendicino a toutefois manqué son vol, forçant un report du point de presse à un moment où ces représentants des deux autres paliers de gouvernement étaient indisponibles.

Le point de presse se déroule alors que le SPVM a abattu jeudi matin un suspect qui aurait assassiné trois personnes au hasard au cours des deux derniers jours.