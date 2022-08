Un parfum à base de fluides corporels provoque le dégoût sur TikTok

Une nouvelle tendance popularisée sur TikTok attire énormément l’attention et suscite une multitude de réactions, allant du dégoût aux réels questionnements sur son efficacité.

• À lire aussi: Gordon Ramsay choque les internautes dans une vidéo TikTok

• À lire aussi: «Les jeunes se font traiter de salopes»: quand l'intimidation devient un phénomène TikTok

• À lire aussi: Enquête sur une vidéo controversée d’un policier du SPVM avec une «influenceuse»

Le «vabbing» consiste à utiliser les sécrétions vaginales pour les porter sur d’autres parties du corps, comme un parfum.

La Tiktoker Mandy Lee (@oldloserinbrooklyn) est devenue virale sur le réseau social en expliquant de quoi il s’agissait.

Elle explique entre autres que le mot «vabbing» vient de la contraction des mots «vagin» et «dabbing» (tamponner) et que les phéromones présentent dans ces fluides attireraient fortement la gent masculine.

«Je vous jure que si vous ''vabbez'' vous attirez des hommes, que ce soit pour un rendez-vous ou une aventure d’un soir... ou alors vous vous ferez payer des verres toutes la nuit», raconte-t-elle.

Sa vidéo est rapidement devenue virale avec plus de 1,5 million de vues; plusieurs ont exprimé leur point de vue sur la question dans leur propre vidéo.

Alors que de nombreuses personnes ont partagé leur dégoût face à la tendance, certaines femmes considèrent que l’expérience a fonctionné pour elles.

Palesa Moon raconte qu’un homme qu’elle avait rencontré était incapable de ne pas la toucher, alors qu’ils étaient dans un endroit public et qu’elle expérimentait le «vabbing».

Le mot-clef «vabbing» a été utilisé plus de 13 millions de fois sur TikTok.

Dans l'ensemble, le hashtag #vabbingperfume a reçu 13 millions de vues.

Le terme «vabbing» est apparu pour la première fois en 2018 dans un podcast appelé Secret Keepers Club. Une auditrice rapportait l’avoir essayé.

Le terme a ensuite été inclus dans Urban Dictionary en 2019.

Ça fonctionne?

Au fil des ans, la question de savoir si les phéromones jouent un rôle dans l’attirance envers une personne a fait l'objet de débats depuis la fin des années 1950, sans aucune preuve concluante à ce sujet, rapportent de nombreuses études.

«Les sécrétions corporelles telles que les sécrétions vaginales contiennent des phéromones qui peuvent transmettre une gamme d'informations sur une personne, y compris sa constitution génétique», selon les Dre Andrea Wahling et Dre Alexandra James de l'Université La Trobe.

«Dans le règne animal, différentes phéromones peuvent faire différentes choses, comme provoquer une réponse comportementale. Alors que les phéromones jouent un rôle important dans la façon dont les animaux communiquent entre eux, la recherche est divisée quant à savoir si elles jouent un rôle important dans la compatibilité sexuelle et romantique pour les humains. La science n'est pas concluante quant à savoir si les humains peuvent détecter les phéromones, et si cela a tout impact sur les fréquentations ou le comportement sexuel», indiquent-elles.

Un professeur de l’Université de Melbourne considère que cette tendance est tout simplement très drôle.

«Je pense que toute l'idée du ''vabbing'' est hilarante, et j'espère que personne ne la prend trop au sérieux», souligne le professeur Mark Elgar de l'Université de Melbourne. Il juge plutôt que l'apparence, la voix et le charme sont généralement beaucoup plus efficaces.