Une chicane dégénère à Lévis: les deux suspects accusés de voies de fait graves

Les deux hommes impliqués dans une agression grave à Lévis pour laquelle la victime lutte toujours pour sa vie ont été formellement accusés de voies de fait graves.

Jean-François Couture, 39 ans et François-Xavier Dancause, 29 ans, ont comparu plus de 24h après l’altercation nébuleuse qui est survenue dans la nuit de mardi à mercredi dans le vieux-Lévis. La victime, David Noël, un homme dans la trentaine, a été agressée à l’arme blanche et l’on craint toujours pour sa vie à l’heure actuelle.

Le procureur de la Couronne, Me François Godin s’est objecté à la remise en liberté des deux individus. De plus, une demande d’examen sur l’aptitude à comparaitre de Jean-François Couture a été exigée avant que ce dernier soit accusé officiellement de voies de fait grave.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Couture sera donc examiné pendant cinq jours avant de revenir en salle d’audience mercredi prochain avec les résultats d’examen. L’homme de 29 ans sera également détenu à l’infirmerie de l’Établissement de détention de Québec en raison de problème de santé.

Son acolyte s’est présenté par visioconférence avec un bandage à la main. Il reviendra quant à lui en cour jeudi, le 11 août.

Les deux hommes ont des antécédents criminels en matière de drogues et de vols notamment.