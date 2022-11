811: «Je voudrais que ce soit 10 minutes maximum!» dit Dubé

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, aimerait limiter le temps d’attente à 10 minutes maximum pour les Québécois qui utiliseront l’outil «Un appel, un service».

«Je voudrais que ce soit maximum 10 minutes. J’ai demandé aussi qu’on dise au téléphone, quand vous êtes en attente, vous devriez avoir un service d’ici 10 minutes pour que les gens ne s’impatientent pas», a-t-il expliqué en entrevue au TVA Nouvelles avec Julie Marcoux.

M. Dubé souhaite un service rapide pour la population.

«Ce que je veux, c’est faciliter l’expérience pour les gens. Quand ils ne savent pas où appeler, c’est le 811», dit-il.

La mesure s’inscrit dans un plan d’action pour désengorger les urgences, qu’il a présenté en point de presse, mardi après-midi.

Pour ce faire, le gouvernement veut offrir plus de rendez-vous dans les groupes de médecines familiales (GMF) et dans les cliniques pédiatriques, en élargissant l’accès à la ligne 811 aux personnes de 17 ans et moins.

Le service est d’ailleurs disponible depuis hier, a-t-il souligné.

«Dans certaines régions, ça se fait (en un claquement de doigts). À Montréal, c’est encore un peu en développement. Mais on m’a assuré qu’on allait avoir des réceptionnistes ou des opérateurs qui vont venir d’autres services. Alors, donnez-nous quelques jours. (...) Je suis pas mal certain qu’on va s’améliorer dans les prochains jours», indique M. Dubé.

