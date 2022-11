Autoroute à vélo: le CHUM et la Ville près d’une entente?

La Ville de Montréal et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pourraient en venir à une entente en lien avec la future autoroute à vélo que l’administration municipale veut aménager devant l'entrée des ambulances du centre hospitalier.

Questionnée à ce sujet mardi par TVA Nouvelles, la responsable de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, a déclaré que la menace de poursuite du CHUM avait été mise de côté et que des discussions étaient en cours.

«On s’assure vraiment d’aller rencontrer chacun des partenaires sur le territoire. Il y a eu des rencontres techniques pour qu’on puisse bien comprendre les préoccupations du CHUM et les prendre en considération. Il y a des ajustements qui ont été proposés», explique Mme Mauzerolle.

L’été dernier, TVA Nouvelles dévoilait que le CHUM avait fait parvenir une mise en demeure à l’administration Plante.

Chaque jour, l’urgence du CHUM reçoit entre 160 et 220 patients. De ce nombre, environ 50 arrivent en ambulance et utilisent l’entrée de l’avenue Viger, où serait aménagée la nouvelle piste cyclable.

En moyenne, chaque ambulance reste au CHUM entre 50 et 60 minutes. Certains ambulanciers et policiers qui viennent en accompagnement vont parfois se stationner en bordure de l’avenue Viger, empiétant ainsi sur le futur Réseau express vélo (REV).

Réaction du CHUM

Jointe au téléphone, la directrice des communications du CHUM, Irène Marcheterre, a déclaré que la Ville de Montréal a contacté le CHUM à la suite de sa sortie médiatique l’été dernier pour trouver un terrain d’entente.

Deux rencontres ont eu lieu avec de hauts fonctionnaires de la Ville. Une troisième rencontre se tiendra à la fin novembre.

«’Le CHUM est très heureux de l’ouverture de la Ville dans ce dossier et nos rencontres visent à trouver des solutions viables et sécuritaires. Les hauts fonctionnaires de la Ville sont même venus sur le terrain afin d’analyser les lieux et le quadrilatère du CHUM. Nous sommes confiants de trouver une solution», indique Mme Marcheterre.