Se marier en semaine, une nouvelle réalité

Après avoir été ralentie par la COVID-19, l’industrie du mariage vient de connaître un été exceptionnel, puisqu’il a fallu célébrer les nombreuses unions qui avaient été reportées en raison de la pandémie.

Plusieurs couples ont opté pour se marier en semaine plutôt que de retarder encore le mariage tant désiré, du jamais vu dans l’industrie.

«Les gens ont commencé à repousser, mais on s’est ramassé avec deux années en une, ce qui fait qu’en jouant un peu comme au Tetris, à déplacer tout le monde, on a eu des mariages des mercredis, des jeudis, des vendredis, des samedis et des dimanches», a expliqué l’organisatrice de mariage de la région de Québec Rosemarie Rouillard.

C’est donc une nouvelle réalité qui a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. Puisque les mariages en semaine sont moins fréquents, les futurs mariés ont beaucoup plus de choix en ce qui concerne les différents fournisseurs, comme les fleuristes, les traiteurs ou les DJ.

«Le désavantage, c’est au niveau des invités. Il y en a qui avaient des invités qui venaient de l’extérieur du pays, des fois de l’extérieur du continent, donc c’est sûr que ça ajoute une certaine difficulté», a mentionné Mme Rouillard.

La tendance devrait se poursuivre encore pour quelques années, estime l’organisatrice, qui a elle-même choisi de se marier un dimanche plutôt que de reporter à nouveau le grand jour. Les couples qui désirent tout de même célébrer leur union un samedi pourraient devoir attendre de 24 à 36 mois, déjà les carnets de réservations se remplissent pour 2025.

«On parle de quand même trois ans. Moi, c’est la première fois que je vois ça», a lancé Mme Rouillard.

Forte demande

La situation amène aussi son lot de défis pour les travailleurs et compagnies œuvrant dans le domaine de l’événementiel.

«Beaucoup d’événements se sont chevauchés, il a fallu faire des pirouettes», a souligné le président des Productions DP, Dominic Perreault.

La compagnie située à Québec a dû engager six employés supplémentaires pour répondre à la demande. L’entreprise, qui s’occupe de l’animation d’une cinquantaine de mariages par année, en a animé 75 juste cet été.

«Habituellement, on roule à quatre événements par samedi, là il y a des samedis où on est monté à six, sept et même huit événements durant la même journée», a dit M. Perreault.

Non seulement l’été a été beaucoup plus chargé, mais le calendrier s’étire.

«On a des mariages en novembre, en janvier, en février, en mars, tout ça pour réussir à célébrer les mariages tant attendus.»

Les futurs mariés devront s’armer de patience puisqu’il reste encore beaucoup de retard à rattraper.