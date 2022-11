Gestion difficile du budget à prévoir pour des Trifluviens

Déneigement, main-d'œuvre et, maintenant, le bac brun: les dépenses ont gonflé à la Ville de Trois-Rivières, la facture aussi. Les Trifluviens vont bondir en voyant leur compte de taxes municipales 2023.

«C'était impossible dès le départ qu'on soit en bas de 5-6% de taxes. J'étais convaincu que ça irait entre 6 et 10% de plus, je reste dans les mêmes eaux. On sait que juste le bac brun va coûter une fortune à la ville. À lui seul, c'est presque 5 % de taxes. Après ça, on pense à tout le reste qui coûte beaucoup plus cher que ça coûtait il y a deux ou trois ans», a expliqué le conseiller municipal du district Châteaudun, Luc Tremblay.

Plusieurs comptaient sur le service de gestion automatisée des taxes foncières de leur institution financière. Banque Nationale a, cependant, décidé de ne plus l'offrir depuis 2020 et avertie toujours ses clients de ce changement.

«Nous procédons à une réévaluation périodique de notre offre de service en fonction de la rétroaction reçue et de l'évolution du contexte d'affaires», a-t-elle indiqué par courriel à TVA Nouvelles.

Une solution de remplacement de gestion autonome est proposée sur le web. Pour les autres, il faudra se préparer à absorber la hausse.

«Pour ces clients-là, selon moi, ça va être très important d'ouvrir un compte bancaire, peut-être un compte-épargne et de faire un dépôt régulier pour provisionner les taxes municipales parce que c'est un paiement qui, somme toute, peut être assez important à faire au moment venu», a mentionné le syndic autorisé en insolvabilité associé chez Lemieux-Nolet, Samuel Gignac.

Si la hausse de taxes n'est pas suffisante pour refroidir les futurs acheteurs d'une propriété, elle vient s'ajouter à une panoplie d'autres frais qui, eux, ont aussi augmenté comme les taux d'intérêt.

«On s'est souvent fait dire qu'à Trois-Rivières, les taxes étaient très élevées, comparables à Montréal qui est une région beaucoup plus populeuse. On m'a déjà dit que c'est parce qu'on a les infrastructures d'une grande ville, mais on n'avait pas le bassin de population pour pallier le paiement de ces infrastructures-là», a détaillé le vice-président de la Chambre Immobilière Mauricie-Centre-du-Québec-Estrie et courtier immobilier, Hassan Chellah.

Les maisons les plus chères seront davantage affectées par l'augmentation. Pour une résidence moyenne, 10% supplémentaire représenterait jusqu'à 300 $ de plus par année.