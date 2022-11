Le Fonds FTQ et Investissement Québec misent sur le secteur de la construction

Le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec ont annoncé mardi un investissement à parts égales dans EBC, chef de file du secteur de la construction dans la province.

Cet investissement, dont le montant n’a pas été dévoilé, permet ainsi au Fonds FTQ et à Investissement Québec de devenir actionnaires minoritaires de l’entreprise.

«Je suis très heureuse d'accueillir au sein de l'actionnariat d'EBC ces deux grands investisseurs institutionnels qui ont à cœur le développement des entreprises québécoises. Cet appui nous permettra de poursuivre notre croissance et de continuer à participer activement aux nombreux projets d'envergure au Canada. Il s'agit d'une belle marque de confiance envers EBC et notre équipe, ce qui nous donne des ailes pour amener EBC encore plus loin», a déclaré Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction d'EBC, par communiqué.

Mme Houle est l'une des rares femmes à la tête d'une entreprise du secteur de la construction au pays. Depuis son arrivée comme chef de la direction, le chiffre d'affaires est passé de 100 millions $ à plus de 1 milliard $, a fait savoir l’entreprise.

EDC a été fondée en 1968 et compte actuellement plus de 1600 employés dans sept bureaux au Canada. L’entreprise a réalisé quelque 720 projets totalisant près de 22 milliards $, notamment dans la construction de bâtiments et d'infrastructures publiques de grande envergure (hôpitaux, écoles, bureaux, ponts, routes, tunnels), et de projets d'énergie tels que des centrales hydroélectriques, des barrages et des parcs éoliens, ainsi que dans le secteur minier.

«EBC est une entreprise stratégique dans l'écosystème de la construction au Québec et compte parmi les entrepreneurs en construction les plus performants au Canada», a souligné Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

«Notre intervention leur fournira la marge de manœuvre pour participer à la réalisation d'un plus grand nombre de projets d'envergure et structurants, qui contribueront au développement économique de plusieurs de nos régions», a pour sa part précisé Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.