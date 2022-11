Les Canadiens de plus en plus inquiets de leur situation économique personnelle

Les Canadiens sont de plus en plus inquiets face à leur situation économique personnelle. C'est ce que révèlent les résultats d'un sondage d'Equifax Canada publié mardi.

• À lire aussi: Inflation et endettement: les demandes de cartes de crédit explosent

On y apprend que la proportion de gens qui se disent à l'aise avec leur situation économique est de 50%, alors qu'elle était de 61% l'an dernier.

«L’inflation, les prix à la consommation [...] un moment donné les gens se disent : 'je pense que notre situation s’en va en se détériorant'», explique le syndic autorisé en insolvabilité chez Roy Métivier Roberge, Éric Métivier.

Toujours selon le sondage, un travailleur québécois sur deux se dit inquiet pour sa sécurité d'emploi.

«Ce qui est surprenant, c’est de voir à quel point les gens sont inquiets par rapport à la situation à venir. Dans le sens que quand on parle de récession, récession oui, mais récession sévère probablement pas. Ce qui fait la différence c’est qu’on est dans un environnement de pénurie de main-d’œuvre...», souligne l’économiste chez IA Groupe Financier, Sébastien McMahon.

En ce qui concerne le paiement des factures, un peu plus d'une personne sur deux se dit préoccupée. Les 18-34 ans sont moins affectés. La question préoccupe 40% d’entre eux, alors que ce taux atteint 73% chez les 65 ans et plus.

«Les gens sentent l’inflation les mordre [...] Quand on a de l’inflation de 10%, à l’épicerie surtout, c’est difficile de s’en sortir. Les gens voient leur budget qui est grignoté par cette inflation-là», mentionne M. McMahon.

L'utilisation des cartes de crédit est en constante augmentation depuis un an et demi, tandis que la dette moyenne des consommateurs canadiens, excluant l'hypothèque, s'élève à 21 188$. Du jamais vu depuis 2020.

Si on note une hausse du nombre de faillites de consommateurs de seulement 1% pour le moment, M. Métivier voit cependant ce sondage comme un signal d'alarme pour certains consommateurs endettés.

«Payer ses minimums partout sur ses cartes de crédit, ça ne s’appelle pas être à jour. Ça représente un montant considérable d’intérêts qu’on paie dont on pourrait se passer...», dit-il.

Selon le syndic autorisé en insolvabilité, faire un budget demeure le meilleur moyen d'éviter les mauvaises surprises financières.