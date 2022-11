Les hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean se préparent à l'arrivée du VRS

Le ministre de la Santé Christian Dubé a présenté, mardi après-midi, sa cellule de crise pour désengorger les urgences et le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas épargné par cette annonce.

Dans la région, bien que la situation ne soit pas aussi dramatique qu’ailleurs au Québec, les hôpitaux se préparent à une hausse des consultations.

Après la COVID-19 et la grippe, c'est au tour du virus respiratoire syncytial (VRS) de faire son entrée dans les hôpitaux de la province. Une vague de contagion devrait toucher le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici deux à quatre semaines. En pédiatrie, des mesures sont déjà en place.

«C’est un virus qui dégage beaucoup de sécrétions, les bébés en bas de 18 mois ou en bas d’un an, c’est eux qui vont être les plus malades, a assuré le pédiatre et chef régional des départements de pédiatrie et de néonatalogie pour le CIUSSS au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Dr Jean-Benoît Bouchard. L’an passé, le virus nous a fait une surprise, il arrivé à la fin août, début septembre. On avait eu de la difficulté à s’ajuster, mais cette année, on a beaucoup innové en mettant des quarts de métiers qui n’étaient pas tellement habitués de travailler toujours en collaboration. On a des mesures concrètes», a-t-on fait savoir.

Vaccination préventive

Le virus peut entraîner des complications plus importantes chez les enfants et les bébés, surtout les prématurés et les grands prématurés. Par mesure préventive, la vaccination des patients plus vulnérables et à risque de développer des complications a commencé plus tôt cette année.

«On a commencé il y a un mois à faire cette vaccination au Québec et encore là, on est beaucoup plus à l’avance que l’an passé parce qu’on savait que ça pouvait arriver beaucoup plus rapidement», a-t-il expliqué.

Selon le CIUSSS, c’est une solution qui aidera à réduire le nombre de cas d'hospitalisations.

Dans les urgences de la région, la situation demeure sous tension. Les autorités de la santé doivent s'adapter continuellement puisque l'achalandage évolue d'heure en heure.

Cellule de crise

Le ministre Christian Dubé a annoncé la mise en place d'une cellule de crise composée de 20 membres issus du milieu hospitalier, qui vise à réduire les débordements dans les urgences, et ce, partout en province.

«L’idéal, c’est d’utiliser initialement les services de première ligne. Mais c’est sûr que si vous avez un cas qui vous préoccupe, n’hésitez pas à venir à l’hôpital», a expliqué Dr Bouchard.

Sur Index Santé, rares sont les régions qui affichent un taux d'occupation normal, mais c'est encore le cas pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien que les données varient constamment, le taux d'occupation sur civière dans nos urgences fluctue entre 50 % et 80 %. Le portrait risque toutefois de changer lorsque le VRS fera son arrivée.