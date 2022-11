Montréal s’avoue vaincu contre Kaprizov et le Wild

Kirill Kaprizov a marqué deux buts en deuxième période pour mener Wild du Minnesota à une victoire de 4 à 1, mardi soir, contre le Canadien de Montréal.

Après une bonne première période du Tricolore, le Wild a frappé rapidement au deuxième tiers pour prendre le contrôle de la rencontre.

Alors qu’il y avait seulement un peu plus d’une minute d’écoulée, Mason Shaw a glissé la rondelle entre les jambes de Jake Allen. Un peu plus de deux minutes plus tard, Kaprizov a marqué son septième but de la campagne en avantage numérique.

Avec cinq minutes à faire à la période, Kaprizov s’est présenté à deux contre un avec son coéquipier Marco Rossi. David Savard a tenté de bloquer la rondelle, mais le jeune Autrichien l’a habilement fait dévier au vol pour la remettre à Kaprizov, qui a ensuite battu le portier du Tricolore. Il s’agissait d’un premier point pour Rossi dans le circuit Bettman.

Nick Suzuki a privé Marc-André Fleury d’un blanchissage en troisième période, avec son cinquième but de la campagne. Le capitaine a reçu la passe de Kirby Dach avant de surprendre le portier québécois.

Marc-André Fleury s’est dressé devant 34 tirs pour signer une cinquième victoire cette saison.

Matt Boldy a inscrit le quatrième filet du Wild dans un filet désert.

Le jeune Juraj Slafkovsky a été ébranlé en fin de match, après un coup d’épaule de Rossi.

Le Canadien se dirigera à Winnipeg pour y affronter les Jets, jeudi soir.