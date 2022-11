«On ne va pas prêter serment au roi Charles III»: Pascal Bérubé persiste et signe

Les députés du Parti Québécois ne prêteront pas serment au roi Charles III, malgré la décision publiée mardi par la présidence de l’Assemblée nationale, qui stipule que les élus devront poser ce geste s’ils veulent siéger.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qualifie d’ailleurs, en entrevue à LCN, la décision d’«opinion de François Paradis».

«C’est son opinion. On a 12 avis juridiques très concrets, la CAQ n’en a aucun et on a l’impression, cet après-midi, que François Paradis est en mission commandée pour ses collègues de la CAQ, tout simplement», dit-il.

Le député péquiste assure que les trois élus du parti ne changeront pas d’idée.

«C’est un symbole archaïque et colonial et ça doit cesser et on ne cèdera pas. On est décidé et on se tient debout», affirme M. Bérubé.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.