Ottawa déterminé à construire la voie de contournement à Lac-Mégantic malgré la hausse des coûts

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a assuré à TVA Nouvelles, mardi, que son gouvernement compte toujours construire la voie de contournement à Lac-Mégantic, même si les coûts ont été multipliés par six depuis l’annonce du projet.

En 2018, Justin Trudeau et Philippe Couillard annonçaient la construction d'une voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. À l'époque on parlait d'un projet de 133 millions $, assumé à 60% par Ottawa et 40% par Québec. Quatre ans plus tard, aucun coup de pelle n’a encore été donné, mais le coût du projet serait maintenant évalué à 950 millions $ selon des informations obtenues de Transports Canada par des élus municipaux.

«Il est prématuré pour moi de parler de l’estimation des coûts, mais je vais être clair, ils ont augmenté, a confirmé le ministre Omar Alghabra. Mais quoi qu’il en soit, notre gouvernement est déterminé à construire cette voie de contournement avec le tracé choisi. Notre volonté reste celle de sortir le train du centre-ville de Lac-Mégantic.»

Le ministre fédéral des Transports a aussi assuré qu’il discute de cet enjeu avec Québec. «Il y a des négociations en cours avec le gouvernement provincial, entre autres sur le partage des coûts et d’autres détails.»

À savoir si Québec est prêt à mettre plus d'argent que les 65 millions $ déjà envoyés à Ottawa pour la construction de la voie de contournement, le cabinet de la ministre provinciale des Transports s’est limité à dire que le dossier sera abordé entre Geneviève Guilbault et son homologue fédéral lors de leur première rencontre qui devrait avoir lieu prochainement.

Cette négociation entre Québec et Ottawa inquiète le député fédéral conservateur de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, qui a présenté mardi une motion réclamant que la Chambre des communes «presse le gouvernement de réaliser le projet dans son ensemble dans les plus brefs délais.»

Cette motion a été adoptée à l'unanimité. Elle survient 24 heures après que la mairesse de Lac-Mégantic ait envoyé une lettre directement au premier ministre Justin Trudeau pour lui rappeler son engagement. «Ça fait 10 ans que la tragédie est survenue, a insisté la mairesse Julie Morin. Il n’y a plus de temps à perdre, on a déjà perdu trop de temps.»

Le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, a proposé que le propriétaire du chemin de fer assume les dépassements de coûts. «Quand le Canadien Pacifique a acheté la voie ferrée, c’était une voie secondaire pour du transport local. Là, la voie sera transformée en autoroute pour du transport transcontinental. Ce n’est pas aux contribuables à payer pour ça.»