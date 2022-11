Party de Noël: Opération Nez rouge de retour à Rimouski

Après deux ans d’absence, Opération Nez rouge est de retour à Rimouski avec neuf soirées de raccompagnement prévues en décembre.

Le service sera en activité tous les vendredis et samedis du mois de décembre, jusqu'au réveillon de Noël, ainsi que les jeudis 15 et 22 décembre. Le territoire desservi comprend Rimouski, incluant le Bic et Sainte-Blandine, ainsi que les municipalités de Sainte-Luce et de Saint-Anaclet-de-Lessard.

Les fonds amassés par l’Opération Nez rouge seront remis au Club de natation Les Dauphins de Rimouski.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de ces neuf soirées d’opération, 400 bénévoles sont nécessaires.

«On estime à plus de 400 bénévoles notre besoin pour notre saison 2022 par les soirées achalandées, c’est 75 humains sur le terrain en raccompagnement. On a besoin de vous. Les anciens bénévoles revenez nous voir. Les nouveaux, n’hésitez pas», a expliqué la responsable des relations médias pour Opération Nez rouge Rimouski, Hélène Desaulniers.

Les entreprises sont invitées à participer.

«J’invite vraiment tous les commerces à créer des groupes d’au moins trois personnes, même si vous êtes un ou deux, ce n’est pas grave, on va vous jumeler avec d’autres personnes, mais vraiment, allez-y en groupe, vous allez voir que la synergie qui se développe-là, ce n’est pas comme travailler dans un 8 à 5, une journée normale de bureau», a ajouté le président d'honneur d’Opération Nez rouge Rimouski, Jean-Michel Simard.

Lors de la dernière édition d’Opération Nez rouge à Rimouski en 2019, 970 raccompagnements ont été effectués et 23 000$ avaient été remis au Club de natation Les Dauphins de Rimouski.

Le numéro pour obtenir le service de raccompagnement est le 418-725-2525.