Sophie Grégoire Trudeau discute parentalité avec Meghan Markle

Sophie Grégoire Trudeau a fait une apparition dans le plus récent épisode du balado «Archetypes» animée par Meghan Markle, au cours duquel les deux femmes ont discuté de leur rôle de mère et des attentes qui pèsent sur elles.

«La culpabilité que nous ressentons comme mère ou comme femme en général est auto-imposée. Je crois que nous avons appris à nous l’imposer. Une petite fille ne naît pas en se sentant coupable d’être une fille. Nous apprenons ça, et c’est complètement inacceptable», s’est insurgée la conjointe du premier ministre Justin Trudeau en déconstruisant le rôle de mère avec la duchesse de Sussex et d’autres invitées.

AFP

Meghan et Sophie ont rappelé à leurs auditeurs qu’elles sont amies depuis qu’elles se sont rencontrées à Toronto, il y a sept ans.

L’animatrice et actrice américaine a raconté que, durant sa grossesse, Sophie Grégoire Trudeau avait l’habitude de lui envoyer des clips de méditation, des encouragements vocaux et des conseils.

«Elle sait ce que c’est d’être une mère, une épouse, et particulièrement une mère et une épouse devant le public», a évoqué Meghan à l’attention de ses auditeurs.

D’ailleurs, les deux comparses se sont un peu moqués de ce rôle attendu d’elles en raison de leur statut public.

«Je me fais appeler "madame" à cause du protocole très souvent – je suis certaine que tu sais c’est quoi – et mes oreilles cillent à chaque fois. C’est juste, "non, je ne suis pas une madame"», a raconté en riant Sophie Grégoire Trudeau.

En parallèle, Meghan Markle a révélé, en discutant avec l’actrice Pamela Adlon, que sa fille Lilibet Diana, qui aura tout bientôt un an et cinq mois, a commencé à marcher tout récemment.

Le balado «Archetypes» est disponible sur Spotify.