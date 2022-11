Square Enix Montréal ferme trois semaines après avoir changé de nom

À peine trois semaines après avoir renommé son studio montréalais Square Enix, CDE Entertainment a plutôt décidé de fermer son studio de jeux vidéo, une décision qui affecte quelque 200 employés.

Le directeur de CDE, Phil Rogers, a expliqué dans une déclaration envoyée à divers médias que la maison-mère de CDE, Embracer, préfère finalement miser sur ses studios Crystal Dynamics et Eidos Montréal.

«Nous observons des opportunités de croissance autour de nos principales franchises et de nos jeux AAA. Fermer notre assurance-qualité et notre studio Onoma est une décision difficile, que nous avons pris avec grand soin et beaucoup de considération», a fait valoir M. Roger en promettant de relocaliser le plus d’employés possible vers d’autres filiales.

CDE avait pourtant mis des efforts dans un changement de marque de son studio montréalais Square Enix en dévoilant un nouveau logo et un nouveau nom, Onoma, pour l’entreprise le 10 octobre dernier.

Fondé en 2012, Square Enix Montréal devait d’abord devenir un studio de production de jeux d’envergure pour Square Enix. Il avait cependant adopté un virage vers les jeux mobiles quelques années plus tard, adoptant des franchises comme «Hitman», «Lara Croft» et «Deus Ex» pour les plateformes mobiles.

Ce studio, avec celui d’Eidos Montréal et de Crystal Dynamics, ont été acquis par Embracer avec les franchises «Hitman», «Lara Croft» et «Deus Ex», entre autres, pour la somme de 300 millions $. La vente a été conclue en août dernier.