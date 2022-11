Une nouvelle étape dans la vente de Produits forestiers Résolu

Une nouvelle étape a été franchie par Produits forestiers Résolu après que ses actionnaires aient accepté, à plus de 81 %, la vente des actifs de la compagnie au Groupe Papier Excellence.

L’offre est évaluée à 2,7 milliards $ US, soit 3,68 milliards $ canadiens.

Il s'agit de la deuxième acquisition majeure pour le Groupe papier Excellence de la Colombie-Britannique, après l'achat de Domtar l'an dernier.

La transaction doit maintenant être approuvée par les autorités réglementaires mais selon Résolu, la fusion devrait se réaliser d’ici juin 2023.

D’ici là, les activités de la compagnie forestière continuent normalement. L’entreprise continuera d’opérer sous le nom de Produits forestiers Résolu.

Elle possède sur la Côte-Nord la Scierie des Outardes et la papetière de Baie-Comeau fermée depuis le début de la pandémie.

Le préfet de la MRC et président du comité de relance de la papetière, Marcel Furlong, reste aux aguets en attendant d’en savoir plus sur les intentions du nouvel acquéreur.

L’usine de Baie-Comeau est fermée depuis plus de deux ans et demi.

Le fait que la compagnie ne soit plus cotée en bourse et devienne sous contrôle privée inquiète le syndicat Unifor, qui représente les employés. Le directeur québécois, Daniel Cloutier, craint que les autorités locales n’aient plus de levier sur l’entreprise pour relancer l’usine.

Au moment de sa fermeture, la papetière de Baie-Comeau pouvait compter sur 230 employés syndiqués.