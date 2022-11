Une solution pour libérer des médecins

12 des 36 lits de l’unité de gériatrie de l'Hôpital du Suroît de Valleyfield sont occupés par des personnes âgées, qui n'ont plus besoin de soins aigus et qui sont en attente d'une place dans un centre d'hébergement.

«J'ai un cancer du poumon et puis j'ai fait une embolie pulmonaire, et j'ai pogné la COVID avec tout ça», explique la patiente Rose-Mai Boisclair.

Ce sont désormais des infirmières praticiennes spécialisées qui s'occupent à tour de rôle de ces patients à la place des médecins, lors de leurs périodes de garde qui durent une semaine.

«C'est un projet très novateur, on est les premiers au Québec. Pendant tout son séjour ici, si le patient reste stable, c'est vraiment une prise en charge autonome de l'IPS. Le médecin n'est pas interpellé, à aucun niveau. Si le patient décompense, l'IPS va accueillir un médecin de garde», mentionne l’infirmière Annabelle Rioux.

Isabelle Hubert a été la première IPS à participer au projet.

«On a le temps de revoir leur pharmacologie, leur liste de médicaments. Souvent, même, ils s'améliorent, on fait des réévaluations et on leur trouve un milieu qui est peut-être, des fois, plus facile à trouver, parce qu'ils sont moins lourds au niveau de la perte d'autonomie», dit-elle.

La durée moyenne peut varier entre 25 jours à 40 jours.

Le projet, qui a progressivement été mis en place depuis quatre ans suscite maintenant l'intérêt d'autres CISSS et CIUSSS du Québec.

