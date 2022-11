Côte-Nord: des centres de détention provinciaux en manque d’effectif

Une aile de la prison de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, a dû être fermée temporairement puisqu’il manque plus de la moitié d’agents de la paix, une situation qui touche plusieurs centres de détention provinciaux de la région.

«Clairement, on n'est pas capables de répondre à la demande, a lancé d'entrée de jeu Mathieu Lavoie, président au Syndicat des Agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN). On a des gens qui viennent travailler et qui démissionnent. Souvent ce sont des gens qui ne viennent pas de la région ».

La pénurie de main-d'œuvre oblige les agents correctionnels à faire du temps supplémentaire obligatoire. Certains peuvent faire jusqu’à 16 heures par jour, et dans des cas extrêmes, jusqu’à 80 heures par semaine.

Selon le syndicat, cette situation met non seulement la sécurité des travailleurs en danger, mais également celle des détenus.

«Après un certain nombre d'heures consécutives de travail - en plus de sa charge de travail régulière - il y a un manque d'attention, il y a de la fatigue tant au niveau physique que psychologique qui fait en sorte qu'on n'est moins aiguisé au niveau de la surveillance, au niveau de notre travail», a ajouté le président du syndicat.

De son côté, le ministère de la Sécurité publique se dit au fait des problèmes que vivent les agents de la paix.

Dans un échange de courriel, il indique avoir entrepris plusieurs actions pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre, dont notamment une stratégie ministérielle d’attraction et de fidélisation, l’augmentation de la visibilité du ministère dans les salons d’emploi, l’élargissement des critères d’admissibilité à l’emploi et la mise en place d’un programme de stage l'année prochaine.

Le syndicat demande au ministère d'avoir recours au temps supplémentaire obligatoire uniquement en cas d'urgence, et non en premier recours.