Craintes d’une récession de viande aux États-Unis

L’offre de viande aux États-Unis risque de diminuer considérablement au cours des prochaines semaines, a averti le géant de la distribution Good Ranchers sur ses réseaux sociaux depuis quelques jours.

«Une récession de viande frappe et l’offre de produit est sur le point d’être réduite», a fait savoir l’entreprise.

Les changements climatiques, dont les épisodes grandissants de sécheresse dans plusieurs États, ont mené à la réduction des cheptels de bovins.

«Notre approvisionnement total en viande pour l'année à venir est en baisse significative», avertit Good Ranchers.

Un expert en gestion des matières premières le confirme.

« L’approvisionnement américain en bovins de boucherie continuera de se contracter tout au long de 2023, faisant encore augmenter les prix du bœuf pour les consommateurs au moins jusqu’au premier trimestre de 2024», a indiqué en entrevue à Fox News, Walter Kunisch, stratège principal des matières premières chez Hilltop Securities.

Selon le Département de l'agriculture des États-Unis, le nombre de bovins passant d'un pâturage à un parc d'engraissement pour l'abattage a chuté de 4% en septembre. Dans certaines régions, comme le Kansas, cette baisse se situe à 11%.

La sécheresse perdure dans de nombreux États américains depuis 2021: le Kansas, le Nebraska, l'Oklahoma et le Texas.

Des régions comme le Texas, l'ouest de l'Oklahoma et le sud-ouest du Kansas, en particulier, n'ont pas connu de précipitations importantes depuis septembre 2021.

En conséquence, la disponibilité des pâturages s'est contractée. Les bovins femelles ont aussi été abattus, réduisant la reproduction des animaux.

Malheureusement, même lorsque la sécheresse commencera à s'atténuer et que les conditions des pâturages s'amélioreront, il faudra du temps pour reconstruire les cheptels.

Ces conditions, associées au coût plus élevé de certains produits de base, tels que le maïs et le blé, ainsi qu'aux coûts d'exploitation, tels que les frais de carburant et de main-d'œuvre, créent des prix du bœuf toujours plus élevés.