Environ 550 enfants canadiens victimes d'abus sexuels de membres du personnel scolaire

Près de 550 enfants canadiens ont subi des violences ou des abus sexuels réalisés par des membres du personnel scolaire au cours des cinq dernières années, selon une étude du Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) publiée mercredi.

Après avoir dépouillé des dossiers disciplinaires, des reportages et des documents judiciaires, les chercheurs ont recensé 252 membres ou anciens membres d’écoles primaires et secondaires qui ont été accusés d’avoir commis des infractions à l’encontre d’au moins 548 élèves de 2017 à 2021.

Au cours de cette période, 38 membres du personnel scolaires ont aussi été accusés au criminel d’infractions liées à des images d’abus pédosexuels, portant à 290 membres qui ont été impliqués dans ces incidents d’abus sexuels.

«Nous savons que les chiffres sous-estiment l’ampleur du problème, et pourtant, le nombre de victimes reste stupéfiant. Les parents, les directions scolaires et les décideurs politiques de tout le pays devraient s’en inquiéter», a averti Noni Classen, directrice de l’éducation du CCPE.

Stop Educator Child Exploitation (SECE), un groupe de survivants d’abus sexuels dans les écoles, a alors tiré la sonnette d’alarme face à cette constatation inquiétante.

«Quand nous étions des enfants, nous n’avions ni voix ni pouvoir; les directions scolaires et les adultes qui étaient là n’ont pas su nous protéger. Le dispositif en place pour protéger les élèves contre le conditionnement et les abus sexuels par leurs enseignantes et enseignants est carrément insuffisant. Des actions urgentes sont nécessaires au Canada», a souligné Anne-Marie Robinson, membre de SECE.

«Il faut mettre en place des instances indépendantes pour recevoir les plaintes, faire des enquêtes, rendre les décisions qui en découlent et imposer des sanctions. C’est une question de transparence et de responsabilité. Il en va du bien-être des enfants», a-t-elle ajouté.

Le rapport contient une série de recommandations, dont l’obligation pour l’ensemble du personnel scolaire de suivre des formations sur la protection des enfants et investir davantage dans les services de soutien pour les élèves victimes de violence sexuelle en milieu scolaire.