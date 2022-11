Être opéré à 35 000$ au privé ou continuer d'attendre au public?

Un orthopédiste payé par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) n’hésite pas à solliciter des malades pour sa clinique privée, une pratique effectuée par certains médecins qui semblent trouver une façon très payante pour exercer leur métier dans un contexte où les listes d’attente sont interminables dans le réseau public.

En entrevue à QUB Radio, le député de Rosemont pour Québec solidaire, Vincent Marissal, a confié qu’il a vécu cette situation récemment.

«La secrétaire de mon orthopédiste m’a offert une opération au début décembre en clinique privée. Le hic, la facture sera de 35 000 $. Un prix qu’elle qualifie de spécial, car je dois me faire remplacer les deux hanches», a-t-il mentionné au micro de Benoît Dutrizac.

À l’heure actuelle, M. Marissal doit se déplacer avec une canne et sa situation l’empêche de vivre une vie normale, mais comme tant d’autres dans sa situation, il patiente maintenant depuis un an.

S'il refuse l’opération en clinique privée à plus de 30 000 $, il devra encore endurer sa douleur au moins six mois de plus, le temps que son orthopédiste revienne dans le système public.

«C’est inacceptable. Moi, j’ai le luxe d’attendre. Je peux bouger dans mon travail. Mais un camionneur qui ne peut plus travailler, lui, il va choisir de payer. Il n’a pas le choix», a estimé M. Marissal.

La désaffiliation temporaire des médecins n’est pas un phénomène nouveau. Mais cet exemple pose une question d’éthique évidente selon le député de Rosemont.

Il se demande combien de médecins profitent de leur situation pour monter une banque de clients qu’ils pourront ensuite opérer au privé.

«À la fin, le gouvernement paraît bien dans cette situation, parce qu’elle contribue à diminuer les listes d’attente», a affirmé le député de Rosemont. C’est ce qui pourrait expliquer le silence du gouvernement, selon Vincent Marissal. Selon lui, on peut se demander si la consultation payée par la RAMQ n’aura servi qu’à gonfler la liste de clients de certains médecins. «Des clients très lucratifs.»

«Je refuse d’aller au privé pour une question de principe. C’est une façon de passer devant tout le monde. Je crois vraiment au système public», a-t-il dit ajoutant que lorsque quelqu’un décide d’aller au privé, son nom ne se retrouve plus sur la liste d’attente au grand plaisir du gouvernement.

Pour l’heure, M. Marissal, n’a pas l’intention de porter plainte à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Cela dit, il a la ferme intention de poser des questions au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Le Collège des médecins ainsi que la Fédération des médecins spécialistes ont décliné notre demande d’entrevue.

– Avec la collaboration de André-Sylvain Latour