Évaluation des délinquants dangereux: les psychiatres débordés

Le nombre de demandes d’évaluations pour que des criminels soient déclarés délinquants dangereux a tellement augmenté dans les derniers mois que les psychiatres de l’Institut Philippe-Pinel ne suffisent plus à la tâche.

« Il nous est actuellement impossible de répondre au volume exponentiellement croissant des demandes », a indiqué l’institut de psychiatrie légale dans une lettre déposée à la cour mardi au palais de justice de Montréal.

Habituellement, l’établissement doit procéder annuellement à environ 40 évaluations, malgré un financement disponible pour répondre à seulement 15 demandes.

Mais dans la dernière année, il y en a eu 60, causant de nombreux délais à la cour.

Délais dépassés

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé mardi, dans le dossier du pédophile de 41 ans, Jeffrey Howard Hébert, coupable d’avoir modéré des forums de pornographie juvénile sur le web obscur.

En plus d’avoir photographié de sa résidence des enfants de 2 à 4 ans qui jouaient nus dans leur jardin, il avait amassé plus de 135 000 photos et 2646 vidéos de pornographie juvénile.

Il attend son évaluation depuis juillet.

« Il est actuellement 18e dans la liste d’attente », selon Pinel.

Le hic, c’est que selon la loi, une telle évaluation doit se faire en 60 jours. En cas de problème, le délai peut être allongé d’un mois, indique le Code criminel.

C’est donc dire que pratiquement systématiquement, les délais sont dépassés.

Loin de s’améliorer

Et la situation ne risque pas de se régler de sitôt, en raison du manque de ressources.

L’institut Philippe-Pinel ne dispose que d’une poignée d’experts pour procéder à ces évaluations et des retraites sont à prévoir dans les prochains mois.

« Les autres ont tous des activités professionnelles parallèles au traitement de ces demandes », indique l’institut.

Dans le cas du pédophile Hébert, les parties reviendront à la cour dans les prochaines semaines.