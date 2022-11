Frontenac et Nantes se prononcent sur la voie de contournement

La municipalité de Nantes, en Estrie, a réitéré mardi soir son appui au projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, mais pas à n’importe quel prix, quand celle de Frontenac a décidé d’aller en référendum.

Après avoir brandi la menace de ne plus appuyer le projet de voie de contournement ferroviaire, la municipalité de Nantes a finalement changé son fusil d'épaule. Le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens, mais elle a toutefois imposé certaines conditions.

La municipalité demande d’abord que «le ministre des Transports du Canada reconsidère la participation de l'actuelle représentante du gouvernement, la sous-ministre adjointe Mme Stéphanie Hébert, afin de rétablir le lien de confiance et de respect mutuel dans le projet».

La municipalité désire aussi que les citoyens touchés directement et indirectement par le projet soient indemnisés et reçoivent des compensations à la hauteur de leurs attentes.

Un délai supplémentaire de 30 jours est offert au gouvernement afin de négocier concernant ces demandes.

Le maire, Daniel Gendron, espère que le gouvernement prendra acte des demandes de la municipalité.

«Soyez honnêtes! Vous dites que vous voulez l'acceptabilité sociale à tout prix, mais si vous la voulez, faites quelque chose pour l'avoir. Arrêtez de mettre tout ça sur notre dos et que ça incombe les municipalités. Ce n'est pas notre projet, on nous l'a imposé», a souligné M. Gendron.

Frontenac ira en référendum

Une résolution pour la tenue d'un référendum a été adoptée au conseil municipal de Frontenac le même soir. Le but sera de valider auprès de la population de la municipalité si celle-ci est pour ou contre la réalisation de la nouvelle voie de contournement ferroviaire sur le territoire.

La question sera claire: Êtes-vous pour ou contre le passage de la voie de contournement ferroviaire sur le territoire de Frontenac?

Ce référendum est dans les cartons depuis longtemps à Frontenac. En mai dernier, un sondage maison avait été réalisé par un groupe de citoyens auprès de 372 résidents et celui-ci démontrait que 90 % d'entre eux étaient contre le projet.

La municipalité veut donc prouver officiellement au gouvernement que le projet ne reçoit pas l'acceptabilité sociale.

«J'ai entendu dire des différents paliers de gouvernement que le sondage avait été fait par des gens qui étaient contre le projet et que ça faussait les données. Sur ce, la municipalité va faire son propre référendum officiel et ça va être beaucoup plus difficile de dire que ce n'est pas vrai que le projet ne passe pas», a mentionné le maire de Frontenac, Gaby Gendron.

Selon le maire, le référendum devra se tenir après le temps des Fêtes. On ne connaît pas encore les coûts qui découleront du processus, mais Gaby Gendron espère que les résultats seront enfin pris en compte par Ottawa.