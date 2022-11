Google Canada: 2,75 millions $ pour les compétences numériques au Québec

Google Canada s’est engagé à verser 2,75 millions $ pour soutenir l’écosystème technologique et la formation aux compétences numériques au Québec lors de l’ouverture mercredi de son nouveau bureau au centre-ville de Montréal.

Ce nouvel investissement maintiendra le soutien à l’institut québécois d’intelligence artificielle Mila, mais permettra aussi d’élargir des cours des certificats de carrière Google et d’offrir des subventions à Digital Moment et NPower Canada, en plus d’autres organismes.

«L’engagement continu de Google envers la communauté de chercheurs de Mila et nos initiatives en matière d’équité, de diversité et d’inclusion confirme la position de leader mondial du Québec en matière d’IA, permettant la recherche de pointe, la croissance et l’innovation», a indiqué mercredi par communiqué Valérie Pisano, présidente et directrice générale, Mila.

Le financement à Digital Moment permettra quant à lui de soutenir le lancement d’un projet de littératie numérique auprès des élèves du primaire et du secondaire.

«Grâce au financement de Google, nous serons en mesure d’aller plus loin, plus en profondeur et de continuer à donner aux jeunes, en particulier ceux des communautés mal desservies et sous-représentées, les moyens d’être des citoyens engagés et innovants à l’ère du numérique», a affirmé Kate Arthur, fondatrice et directrice générale de Digital Moment.

Ces annonces ont été effectuées lors de l’ouverture du nouveau bureau du géant du numérique au centre-ville de la métropole, nommé espace Google Viger. Situé dans un bâtiment historique, celui-ci a été modernisé et reflète les quartiers de la Petite-Italie, Le Village, Le Plateau, le Quartier chinois et le Vieux-Port.

«Depuis nos débuts en 2004 où trois ingénieurs constituaient l’ensemble de notre présence, le nouveau bureau accueille une variété d’équipes qui travaillent sur certains des produits et services les plus cruciaux offerts par Google dans le monde, de la cybersécurité à la recherche sur l’IA, en passant par Chrome et Cloud», a expliqué Fabrice Jaubert, responsable du site de Montréal, Google Canada.