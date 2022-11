La chaleur n’a pas dit son dernier mot au Québec

Les Québécois pourront profiter de températures estivales encore quelques jours avant que le mois de novembre ne reprenne ses droits. Le mercure devrait même dépasser les 20 °C dans plusieurs régions de la province cette fin de semaine.

«C’est particulièrement rare ce qu’on connaît en ce moment», a déclaré Patrick De Bellefeuille, présentateur météo chez MétéoMédia, en entrevue à QUB radio mercredi.

«Vingt degrés Celsius au mois de novembre, c’est arrivé huit fois depuis 80 ans», a-t-il précisé.

Celui qui est aussi expert en changements climatiques a expliqué que la province était aux prises avec un courant d’air rapide et confiné, appelé courant-jet, «complètement déformé». À l’ouest du pays, c’est au contraire un air froid et de la neige qui se sont installés, notamment sur le sud de l’Alberta.

L’ensemble du Québec a pu profiter mercredi d’une journée généralement ensoleillée et des températures au-dessus des normales de saison. À Montréal et à Québec, le mercure a atteint 14 °C et 12 °C dans l’après-midi, respectivement.

Jeudi, le mercure va encore monter, notamment à Montréal où il fera 17 °C. Vendredi, il fera 21 °C à Montréal et 16 °C à Québec. Au cours de la fin de semaine, les températures oscilleront entre 19 °C et 23 °C pour ces deux villes.

Pas de neige en novembre

«Entre le 10 et le 12 novembre prochain, on devrait commencer à retourner près des normales [...] autour des 6 à 8 °C comme maximum le jour», prévoit M. De Bellefeuille.

La neige ne devrait toutefois pas être dans le paysage ce mois-ci. De la neige en novembre sera d’ailleurs une situation «de moins en moins fréquente».

L’expert estime que c’est à la fin du mois qu’il y aura «une vraie cassure», le mois de décembre devrait ainsi s’amorcer dans des conditions qui ressembleront plus à un hiver.