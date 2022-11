La visite de la gouverneure générale au Moyen-Orient a coûté 1,3 million $

La visite controversée de la gouverneure générale au Moyen-Orient en mars dernier a finalement coûté 1,3 million $ au Trésor public, a dénoncé la Fédération canadienne des contribuables (FCC) mercredi.

L’organisme est arrivé à ce montant en cumulant les frais engagés dans ce voyage par le Bureau du gouverneur général, Affaires mondiales Canada, la Défense nationale et la Gendarmerie royale du Canada.

«Quelle est la valeur pour les contribuables de ce voyage de 1,3 million de dollars au Moyen-Orient?» s’est insurgé le directeur général de la FCC, Franco Terrazano, en réclamant que le bureau de la gouverneure générale démontre que ce voyage valait le coup.

Au cours des derniers mois, il avait déjà été révélé que l’Aviation royale canadienne avait dû dilapider plus de 80 000 $ pour servir huit repas à bord de l’avion qui a transporté la gouverneure générale et sa délégation, soit plus de 333 $ par repas.

La sous-secrétaire du gouverneur général, Christine MacIntyre, avait tenté de convaincre, en septembre, le comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires que les dignitaires ont mangé des repas on ne peut plus simples à bord, comme des omelettes.

Le Bureau de la gouverneure générale s’obstine cependant à ne pas dévoiler la composition des menus lors du voyage.

«Les bureaucrates démontrent encore une fois leur manque de transparence vis-à-vis des contribuables. Ils ont en leur possession les reçus pour la nourriture de luxe consommée dans l’avion, mais ils refusent de mettre en ligne les menus des repas», a dénoncé le directeur du Québec de la FCC, Nicolas Gagnon.

«Les politiciens et les bureaucrates doivent faire preuve d’un plus grand respect à l’égard de l’argent durement gagné par les contribuables, et cela signifie qu'ils doivent cesser de gaspiller autant et mettre proactivement les reçus en ligne», a-t-il ajouté.