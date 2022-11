Le patron de l’UPAC avertit les élus de ne pas tomber dans les pièges de la corruption

TVA Nouvelles a obtenu une lettre que le patron de l’UPAC a fait parvenir tôt mercredi matin à tous les élus de l’Assemblée nationale à Québec dans le but de les prévenir de ne pas tomber dans les pièges de la corruption.

«Depuis votre assermentation, vous avez le privilège de représenter vos concitoyens à titre de député(e). Ce travail est noble, car il offre le potentiel d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Conséquemment, au courant de votre mandat, vous serez appelé(e) à échanger avec un nombre important d’acteurs économiques et sociaux.

Ce travail de proximité peut causer des pressions indues sur les élus, menant à l’adoption de certains comportements problématiques. La ligne entre les comportements permis et ceux interdits par le Code criminel en matière de corruption est mince et sa transgression, aussi subtile soit-elle, peut éventuellement devenir un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption peut vous aider à reconnaître les stratagèmes de corruption et ses manifestations afin que vous puissiez ensuite agir pour les contrer. Chaque élu(e) doit savoir reconnaître les actes répréhensibles de corruption et les dénoncer promptement.

Dès ses débuts, notre organisation s’est vu mandater trois missions : prévenir, vérifier et enquêter la corruption et la collusion dans toutes les branches de l’État québécois. La prévention s’exerce notamment par des séances de sensibilisation en matière de corruption et de gestion des risques que nous offrons auprès de publics cibles, incluant les élus.

Je vous invite donc à communiquer à votre convenance avec notre Division de la prévention afin d’organiser une séance de sensibilisation pour vous et votre personnel.

Ensemble, protégeons le Québec de la corruption.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau»