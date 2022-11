Locaux commerciaux vacants: un nouvel outil de localisation à Sherbrooke

Un outil de localisation de locaux commerciaux vacants a été lancé à Sherbrooke, en Estrie, par l’organisme Entreprendre Sherbrooke afin de permettre aux entrepreneurs d’identifier les espaces disponibles sur le marché.

Plus de 200 locaux commerciaux vacants ont été identifiés dans tous les districts de la ville, selon le répertoire Localiz. La plus forte densité d’espaces à louer se trouve au centre-ville et dans le secteur de Fleurimont.

Ce nouvel outil est bien plus qu’un simple répertoire, selon François Desmarais, directeur Attraction, dynamisation et analyse stratégique chez Entreprendre Sherbrooke.

«On peut y retrouver une foule d’informations au niveau démographique. Quel est le potentiel de ce local-là? Quel est le revenu médian [du secteur], le nombre de ménages?» a-t-il expliqué.

Le taux de vacances à Sherbrooke est d’environ 12 % en unité, une statistique qui est demeurée stable au cours des deux dernières années, mais qui est un peu plus élevée que la moyenne recommandée de 6 à 8%.

Avec plusieurs constructions commerciales qui ont vu le jour à Sherbrooke au cours des dernières années, certains entrepreneurs ont parfois délaissé leurs anciens locaux pour un endroit plus récent, expliquant cette proportion importante d’espaces vacants.

La signature d'un bail commercial peut aussi être un long processus et peut prendre plusieurs mois, voire même une année et plus, a relaté Dominique Massicotte, courtier immobilier commercial pour Royal LePage.