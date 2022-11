Mégachantier: plus d'une heure pour rejoindre le pont-tunnel

Les autorités l'ont répété à maintes reprises depuis lundi : il faudra plusieurs jours pour établir un portrait juste de la situation en lien avec le mégachantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Trois jours après le début du chantier, l'heure de pointe est particulièrement difficile, mercredi après-midi. Vers 17h, il fallait plus d'une heure pour atteindre le tunnel depuis l'autoroute 40.

Pour alléger la situation, le ministère des Transports du Québec (MTQ) recommande aux automobilistes de faire leur changement de voie le plus tard possible.

«Pour une meilleure fluidité, on recommande aux automobilistes de circuler dans la voie de gauche (...) et, même si c’est contre-intuitif, de s’insérer dans la voie de droite le plus tard possible», explique Martin Girard, porte-parole du MTQ.

Jumelée à la collaboration des automobilistes qui se trouvent déjà dans la voie de droite, cette méthode permettra un «gain de fluidité».

«Donc, pour tout le monde, ça va aller un petit peu plus vite», dit-il.