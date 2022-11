Michel Lepage: hommage à un précurseur

Dernièrement est décédé M. Michel Lepage. Pour la majorité des gens, Michel était un inconnu. Mais pour tous ceux qui se sont intéressés à la politique québécoise, ils se souviendront de lui comme ayant été le sondeur du Parti Québécois.

Michel avait une formation de scientifique; diplômé en génie physique et en météorologie, il était avant tout un militant du Parti Québécois. C’est à ce titre qu’il a offert bénévolement ses services pour réaliser des sondages pour la campagne de 1976. La précision de ses résultats a fait de lui, à partir de la victoire de 1976, un collaborateur personnel de René Lévesque et de tous les chefs du Parti Québécois pendant plus de 25 ans.

Nous avons tous les trois, à partir de nos fonctions respectives, travaillé, collaboré ou échangé avec Michel. Nous sommes en mesure de témoigner non seulement de la précision de ses résultats, mais aussi et surtout des qualités humaines de ce travailleur méthodique qui examinait de façon froide et objective les résultats de ses sondages et préparait les rapports portés à l’attention des cinq premiers ministres pour qui il aura mis son talent à contribution. Il a été un précurseur dans sa méthode d’analyse qui a fait en sorte que plusieurs professeurs et chercheurs universitaires s’intéressaient à ses travaux.

Michel était non seulement un expert des mathématiques, mais aussi un passionné des trains électriques. Il avait une collection de petits trains fonctionnels qui bourdonnaient dans son sous-sol. Plusieurs l’ont comparé au professeur Tournesol. Il avait l’amabilité et le génie du professeur, mais il était avant tout d’une grande sensibilité. Il était de plus un amoureux des étoiles, qu’il contemplait assis dans son jardin pendant la nuit, accompagné de son télescope.

Nous te souhaitons bon voyage, mon ami, parmi ces étoiles que tu as tant admirées. Tu vas nous manquer.

Michel Carpentier, chef de cabinet adjoint au bureau René Levesque et Secrétaire général de Jacques Parizeau et de Lucien Bouchard

Jean-Marc Léger, Président Léger

Jean Royer, chef de cabinet au bureau de Jacques Parizeau