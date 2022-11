Retour du Défilé du père Noël à Montréal le 19 novembre

Après deux ans de pause, le Défilé du père Noël sera de retour le samedi 19 novembre au centre-ville de Montréal. Et, signe des temps, il sera pour la première fois 100% électrique.

L’événement organisé par Montréal centre-ville s’amorcera ce matin-là à 11h sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Guy et la place des Festivals, dans le Quartier des spectacles. Le parcours s’étirera sur 2,6 km et plus de 400 000 curieux sont attendus pour voir le père Noël, bien sûr, mais aussi la Fée des étoiles, personnifiée pour la toute première fois par la drag queen Barbada.

Près de 20 chars allégoriques électriques défileront pour l’occasion, avec 500 artistes et bénévoles, ainsi que des fanfares provenant des quatre coins du Canada. Des artistes du spectacle «Corteo» du Cirque du Soleil, de la troupe du spectacle «Décembre» de Québec Issime ainsi qu’Atchoum et Henri Godon seront également présents, dans une mise en scène de mise de Joël Legendre.

En guise de nouveauté, les tableaux du défilé témoigneront de l’arrivée du premier cortège du père Noël au centre-ville de la métropole, a-t-on expliqué en conférence de presse, mercredi.

Diffusion à TVA le lendemain

Le défilé sera capté afin de permettre à TVA de le diffuser dès le lendemain, le dimanche 20 novembre, à 16 h, avec Sébastien Benoit et Isabelle Racicot à l’animation. Pascal Morissette sera auprès des spectateurs pour leur permettre de témoigner de leur appréciation.

«Le Défilé du père Noël est une grande tradition familiale qui se poursuit et se renouvelle depuis maintenant 70 ans au centre-ville de Montréal. Il inaugure la saison hivernale qui, nous l’espérons, sera tout aussi exceptionnelle que l’été que nous venons de connaître. Que ce soit pour accueillir le père Noël, passer un séjour en famille, se rassembler entre collègues de travail ou commencer ses achats des Fêtes, le centre-ville est encore et toujours le lieu de rassemblement par excellence de tous les Québécois», a indiqué Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville. Cet organisme à but non lucratif représente 5000 entreprises et membres.