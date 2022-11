L’annonce d’Ottawa d’augmenter les seuils en immigrations à 500 000 au pays vient de mettre en échec le gouvernement Legault qui devra faire un choix entre le poids démographique ou la protection de la langue française.

• À lire aussi: Augmentation des seuils d’immigration au Canada: un «problème», dit Legault

• À lire aussi: Le Québec a «la capacité d’augmenter ses seuils d’immigration», martèle Trudeau

• À lire aussi: Ottawa veut accueillir 500 000 immigrants par année dès 2025

«Je pense que M. Legault, sur le poids démographique du Québec, n’aura pas le choix à moyen terme d’embarquer dans le train parce qu’il vient de se faire pousser par M. Trudeau», mentionne Marc-André Leclerc.

Si le gouvernement Legault décide de continuer d’accueillir seulement 50 000 immigrants par année, ce qui représente 10% de l’objectif du pays, son poids démographique descendrait rapidement dans les prochaines années.

«Il y a une certaine époque, pour gouverner au Canada, il fallait que tu gagnes au Québec, donc le Québec choisissait le gouvernement. On est passé à une époque où pour être majoritaire, il fallait que tu gagnes au Québec. Si l'on continue en terme de baisse de population par rapport au reste du pays, le jour va venir et assez rapidement où un gouvernement fédéral n’aura plus besoin du Québec», explique Emmanuelle Latraverse.

Les limites du Québec

Selon Mathieu Bock-Côté, même si François Legault n’a jamais voulu de référendum dans son programme électoral, la décision du Canada d’augmenter les seuils en immigration pourrait le forcer à revoir sa stratégie qui ne semble pas présenter des résultats.

«François Legault espérait avoir un mandat axé sur l’économie et non sur l’identité et Justin Trudeau vient balayer son agenda d’un coup (...) Quand François Legault dit qu’il proteste, sa protestation ne vaut rien parce qu’il n’a pas les pouvoirs en immigration. Je crois qu’il voit les limites de son nationaliste», souligne-t-il.