Tentative de meurtre: le suspect était connu des policiers

Le suspect de 56 ans accusé de tentative de meurtre d’une femme de 40 ans à Saint-Hyacinthe était connu des policiers.

L’homme a été arrêté en mars dernier et a comparu en septembre en lien avec un interdit de contact avec cette même victime.

Un voisin ayant porté plainte témoigne: «J’ai signalé la violence conjugale à la police en mars. On a passé à la cour en septembre. La juge a dit: “gardez la paix” et la procureure a dit “elle est maintenant dans un filet de sécurité et ça va bien aller”».

L’interdit de contact stipulait que le quinquagénaire ne pouvait pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime à moins du consentement de celle-ci.

Selon le voisin, le suspect vivrait toujours à cette même adresse avec la victime.

L’accusé devrait comparaître cet après-midi.