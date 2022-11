The Offspring de retour sur les routes du Québec

Il est généralement de bon ton pour les vedettes internationales, lorsqu’ils accordent des entrevues à des médias d’ici, de vanter l’accueil et l’enthousiasme des Québécois. Est-ce toujours sincère? Difficile à dire, mais dans le cas du groupe punk The Offspring, qui montera sur scène à Saguenay, ce soir, aucun doute n’est possible.

«Au Québec, les fans sont fous», nous avait dit Kevin Wasserman, alias Noodles, avant un concert au Festival d’été, en 2019.

Il faut croire que les membres de The Offspring sont dépendants à cette folie puisque depuis que l’album Smash a propulsé le groupe californien au sommet des palmarès, durant les effervescentes années 1990 pour le rock, des arrêts au Québec sont inclus dans toutes ses tournées.

Attention, la formation menée par Dexter Holland et Noodles ne se limite plus aux grands marchés de Montréal et Québec, comme elle le faisait autrefois.

Après sa première incursion en région à Woodstock en Beauce, en 2009, The Offspring a joué trois fois au Rockfest de Montebello, deux fois aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski, à Rouyn-Noranda, à Lévis, à Trois-Rivières, à Alma, à Laval, à Sherbrooke et Saguenay.

Selon une recherche effectuée sur le site setlist.fm, The Offspring serait monté sur scène 29 fois dans 12 villes du Québec depuis sa première performance chez nous, aux mythiques Foufounes électriques, en 1993.

Même Metallica ne peut en dire autant.

Simple Plan en ouverture

Parlant de visite en région, c’est donc au Centre Georges-Vézina, à Saguenay, que se mettra en branle la portion québécoise de la tournée canadienne du groupe, qui donnera aussi des concerts au Centre Bell de Montréal, vendredi, et au Centre Vidéotron de Québec, samedi.

Autre preuve des liens solides qui se sont tissés entre The Offspring et le Québec, la première partie des 18 concerts en sol canadien, de Halifax à Victoria, a été confiée à Simple Plan.

Si un jour Holland et Noodles décident d’écrire la biographie du groupe, ils auront même une anecdote fumante à raconter à propos de leurs séjours au Québec. L’été dernier, un véhicule qui transportait leur matériel a pris feu sur l’autoroute 20, alors que The Offspring était en direction de Rimouski pour y donner un concert.

Heureusement, personne n’a été blessé.

Les succès d’abord

À quoi s’attendre pour ces retrouvailles d’après-pandémie? Si on se fie aux chansons jouées à Halifax, lundi soir, les principaux succès seront au rendez-vous.

Près de la moitié du concert est consacrée aux titres des albums Smash et Americana. Les admirateurs de la formation punk pourront donc entendre les Pretty Fly (For a White Guy), Self Esteem, Come Out and Play et Why Don’t You Get a Job?

Les nouveautés seront rares puisque seulement deux extraits du dernier-né de 2021, Let The Bad Times Roll, sont utilisés.