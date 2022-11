Travaux au pont-tunnel: «une bonne pratique» selon Plante

La fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est «une bonne pratique pour ce qui s’en vient avec la Métropolitaine», a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui souhaite que d’autres options soient offertes aux automobilistes.

• À lire aussi: Mégachantier du tunnel: ça se complique pour les usagers

• À lire aussi: Facile d’utiliser le transport en commun comme alternative? Notre journaliste fait le test

• À lire aussi: Traversée vers le sud : «ça ne marche pas du tout»

«Là, c’est le pont-tunnel, mais c’est une bonne pratique pour ce qui s’en vient avec la Métropolitaine. Je ne veux pas faire peur à personne, mais la réalité c’est que les infrastructures arrivent à échéance un peu toutes en même temps à Montréal comme dans d’autres grandes villes», a déclaré Valérie Plante à une séance du comité exécutif mercredi matin.

La mairesse estime que de nouveaux projets liés au transport collectif doivent être mis en place «rapidement» pour pouvoir inciter les automobilistes à changer leurs habitudes. «On n’y arrivera pas chacun dans sa voiture-solo, ce n’est plus possible», a-t-elle insisté en déplorant le nombre de voitures dans la métropole qui a «explosé».

«Le réseau est à saturation quoiqu’il arrive, avec ou sans travaux.»

«Si on avait eu cette ligne bleue il y a 20 ans, il y a 30 ans, on serait déjà dans une situation bien différente en ce moment, on aurait des options à offrir aux gens de la région métropolitaine et les gens de l’Est», a-t-elle ajouté.

La mairesse s’est toutefois dite «très fière» des mesures qui ont été mises en place par la Ville pour atténuer les impacts des travaux dans le pont-tunnel.