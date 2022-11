Trudeau attendu à plusieurs sommets internationaux dans les prochaines semaines

Le premier ministre Justin Trudeau va s’engager dans une tournée de l’Asie pour assister aux Sommets de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) au Cambodge, du G20 à Bali, en Indonésie, et à la réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en Thaïlande, en plus d’un arrêt en Tunisie pour le Sommet de la Francophonie.

Son premier arrêt commencera les 12 et 13 novembre pour prendre part au Sommet de l’ANASE.

M. Trudeau compte notamment présenter le Canada comme un partenaire important de l’Asie, alors que le pays accueille plus d’un million de personnes originaires de l’Asie du Sud-Est.

Prévu les 15 et 16 novembre prochains, le sommet du G20, qui réunit les principales économies du monde, abordera les questions de l’insécurité alimentaire et énergétique, les changements climatiques et la santé. Le premier ministre y participera pour la 8e fois.

Il poursuivra ensuite son périple le 18 novembre pour la réunion de l’APEC.

«J'ai hâte de rencontrer les dirigeants mondiaux, notamment mes homologues de la région de l'Asie-Pacifique, afin de continuer à créer des emplois et à stimuler une croissance économique profitable pour tout le monde», a-t-il indiqué mercredi par communiqué.

Il assistera aussi pour la 3e fois au Sommet de la Francophonie qui se tiendra les 19 et 20 novembre, afin de rencontrer les autres pays membres de la francophonie.