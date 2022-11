Une commission sur le logement mise sur pied à Sherbrooke

Une commission d’étude sur le logement a été mise en place par le conseil municipal de Sherbrooke, en Estrie, afin de trouver une solution pour résoudre la crise du logement qui frappe la ville.

Les commissaires ont reçu le mandat de dresser un portrait de la situation et d'émettre des recommandations aux élus.

La Commission d’étude sur le logement sera présidée par la directrice de la Santé publique de l'Estrie, Isabelle Samson, et l'ex-directeur de la Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est, Jacques Côté.

«J’ai choisi de m’impliquer dans la commission d’étude sur le logement parce que l'accès à un logement adéquat, soit un logement sain, sécuritaire et abordable, a une influence majeure sur la santé des personnes et des communautés. Le logement est également une priorité dans le plan gouvernemental en prévention de la santé», a mentionné Mme Samson.

Les commissaires ont accepté de coprésider la commission bénévolement. Le conseil leur alloue un budget d'environ 37 000$.

«De le faire de manière bénévole je me sens plus indépendant, je suis plus à l’aise, a indiqué Jacques Côté. Et je préférais que l’argent serve à nous donner les ressources pour aller au fond des choses.»

Après les Fêtes, les commissaires vont rencontrer les groupes intéressés comme les coopératives, l'Office municipal d'habitation, les promoteurs, et bien entendu les locataires et les propriétaires.

En entrevue à TVA Nouvelles, les porte-paroles de l’Association des locataires de Sherbrooke et de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec ont respectivement salué l’initiative de la ville.

Au moins une séance de consultation publique pour la population aura également lieu.

«Nous, ce qu’on souhaite, c’est que la commission indépendante consulte tous ceux qui peuvent contribuer afin que les commissaires nous soumettent des pistes de solutions pour contrer la crise du logement et créer notre politique de l’habitation», a précisé la présidente du Groupe de travail d’urgence sur le logement, Joanie Bellerose.