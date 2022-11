13 ans et 520 millions $ plus tard, le service rapide par bus Pie-IX inauguré

Plus d’une décennie après son annonce, le service rapide par bus (SRB) Pie-IX, qui reliera le boulevard Saint-Martin à Laval au métro Pie-IX à Montréal, est finalement opérationnel. La Société de transport de Montréal (STM) a procédé à son inauguration jeudi matin, bien qu’un important chantier forcera ses autobus à faire un détour jusqu’à l’automne 2023.

Dès lundi, les usagers du transport en commun pourront ainsi circuler sur les infrastructures flambant neuves, qui seront graduellement mises en service. Ce nouveau service d’autobus fera le trajet entre le boulevard Saint-Martin à Laval jusqu’à l'avenue Pierre-De Coubertin à Montréal.

PHOTO MARTIN ALARIE

Les autobus passeront dans un intervalle de 4 à 10 minutes, une fréquence plus élevée de 40 % en semaine et de 50 % en fin de semaine. Pour les usagers, le gain de temps serait de 30 %. Pour un usager qui ferait la route entre Henri-Bourassa et le métro Pie-IX, le temps de parcours diminuerait ainsi de 10 à 15 minutes sur les 40 minutes que prenait auparavant le trajet.

Des travaux toujours en cours

Des travaux qui sont toujours en cours à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon, dans le cadre du prolongement de la ligne bleue, forceront toutefois les autobus à effectuer un détour vers des rues avoisinantes.

PHOTO MARTIN ALARIE

Pour l’instant, les deux artères demeurent fermées à la circulation. Une situation qui devrait se poursuivre jusqu’à l’automne 2023.

D’autres travaux se poursuivent également sur le pont Pie-IX, que les autobus doivent franchir pour se rendre au stationnement incitatif de Saint-Martin à Laval. Ce chantier n’occasionnera toutefois pas de détour.

Le projet de SRB Pie-IX avait initialement été annoncé en 2009 par le maire Gérald Tremblay. En 2015, des équipes ont été mobilisées pour faire l’ingénierie du projet. Ce n’est finalement que près de 10 ans plus tard, en 2018, que les travaux se sont amorcés.